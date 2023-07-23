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«Зенит» продаст Малкома саудовскому «Аль-Хилялю» за рекордную для чемпионата России сумму

Анастасия Бобылева
22:36 23.07.2023
Петербургский «Зенит» договорился с саудовским «Аль-Хилялем» о продаже футболиста Малкома за рекордные для чемпионата России 60 миллионов евро.
«Зенит» продаст Малкома саудовскому «Аль-Хилялю» за рекордную для чемпионата России сумму
© Фото: Алексей Филиппов РИА Новости
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Петербургский клуб «Зенит» договорился с саудовским «Аль-Хилялем» о продаже бразильского футболиста Малком за 60 миллионов евро. Об этом сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

«Завершены переговоры с клубом из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" по условиям перехода игрока "Зенита" Малкома в этот клуб. Трансферное соглашение подписано, его сумма составляет 60 миллионов евро, половина из которой должна быть выплачена для вступления трансфера в силу», - передает его слова РИА Новости.

Уточняется, что до конца сезона 2023-2024 все платежи будут закончены. Сумма, как заявил Александр Медведев, фиксированная и не предполагает никаких бонусов.

До этого самым дорогим в истории российского футбола игроком был бразилец Халк, однако теперь его заменит Малком.

Ранее сообщалось, что пятерка самых дорогих футболистов РПЛ состоит из игроков «Зенита». В эту пятерку входят Малком, Вендел, Клаудиньо, Дуглас Сантос и Вильмар Барриос.

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