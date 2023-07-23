В пяти районах Астраханской области отключили свет из-за сильной грозы

Крупные отключения энергии произошли в нескольких районах Астрахани и области из-за грозы с резкими порывами ветра.

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В Астраханской области в связи с непогодой произошли крупные отключения энергии, почти 15 тысяч жителей региона остались без электричества из-за сильной грозы. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Гроза с резкими порывами ветра обрушилась на Астрахань и пригородные районы. На 19:30 без света в регионе остались 14 893 потребителя», - пишет он в своем Telegram-канале.

По словам Бабушкина, единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Астрахани получила 30 сообщений об упавших деревьях и 33 сообщения об обрывах проводов. Также в службу поступили 7 сообщений о срывах кровли.

Наиболее крупные отключения света произошли в Камызякском, Напимановском и Приволжском районах области, а также в нескольких районах самой Астрахани.

Ранее в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. МЧС сообщило, что на территории региона ожидаются ливни с грозами.