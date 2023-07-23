На Кубани до понедельника действует штормовое предупреждение

В ближайшие дни в Краснодарском крае ожидаются ливни, а также усиление ветра и град.

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В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупреждает, что в ближайшее время на территории края ожидаются ливни с грозами, а также град и усиление ветра.

«До конца суток 23.07 а также в течение суток 24.07 местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 метров в секунду», - говорится в сообщении.

В связи с этим МЧС России рекомендует при непогоде держаться подальше от линий электропередач и подходить к оборвавшимся проводам, укрываться в зданиях и переходах, если на улице усилился ветер.

Ранее в Москве из-за ливня задержали или отменили 27 авиарейсов. Больше всего рейсов отменили в аэропорту «Внуково», там в результате непогоды отменили 10 самолетов, еще 3 рейса было задержано.