Украинские боевики ракетой HIMARS нанесли удар по дому мэра Алешек Журавко, пока его не было в здании.

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Украинские боевики совершили покушение на жизнь главы администрации города Алешки, расположенного на левом берегу Днепра, Георгия Журавко. Для этой цели была использована ракета HIMARS.

«ВСУ нанесли удар по дому Георгия Журавко в тот момент, когда его не было в здании. Дом разрушен. Специалисты обнаружили на месте фрагменты ракеты HIMARS», - передает ТАСС слова пресс-секретаря врио губернатора Херсонской области Владимира Василенко.

Ранее стало известно, что московский суд арестовал националистов, фигурирующих в деле о покушении на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Двое из них - это несовершеннолетние 2005 и 2006 года рождения.