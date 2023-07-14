В Курской области рухнул и взорвался беспилотник
В результате падения дрона никто не пострадал, незначительные повреждения получил многоквартирный дом.
© Видео: tipich_kursk, Telegram © Фото: tipich_kursk, Telegram
Минувшей ночью в городе Курчатове Курской области упал беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
«К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были», - сообщил чиновник.
Отмечается, что частичные повреждения получил многоквартирный дом. Осколки посекли фасад здания и несколько окон. Городские власти обещали местным жителям помощь в восстановлении жилья.
Ранее губернатор Александр Гусев сообщил о трех сбитых беспилотниках в нескольких километрах от Воронежа. Системы ПВО сработали безукоризненно, дроны уничтожены, разрушений на земле не допущено.