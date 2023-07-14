В стране и мире В Курской области рухнул и взорвался беспилотник Ян Брацкий В результате падения дрона никто не пострадал, незначительные повреждения получил многоквартирный дом. © Видео: tipich_kursk, Telegram © Фото: tipich_kursk, Telegram Читайте нас на: Минувшей ночью в городе Курчатове Курской области упал беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт. «К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были», - сообщил чиновник. Отмечается, что частичные повреждения получил многоквартирный дом. Осколки посекли фасад здания и несколько окон. Городские власти обещали местным жителям помощь в восстановлении жилья. Ранее губернатор Александр Гусев сообщил о трех сбитых беспилотниках в нескольких километрах от Воронежа. Системы ПВО сработали безукоризненно, дроны уничтожены, разрушений на земле не допущено. Экспертное мнение и аналитика