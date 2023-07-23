WSJ: Никсон предсказал конфликт на Украине в письме Клинтону

По словам бывшего президента США Никсона, предстоящий конфликт на Украине будет очень серьезным.

© Фото: Keystone Pictures USA ZUMAPRESS.com Globallookpress

Ричард Никсон, 37-ой президент США, предсказал конфликт на Украине еще в 1994 году в письме Биллу Клинтону. Бывший президент подчеркнул, что ситуация будет крайне серьезной.

«Если она выйдет из-под контроля, то ситуация в Боснии покажется просто детским лепетом», - приводит издание Wall Street Journal слова Никсона.

Экс-президент добавил, что решения конфликта не существует.

Ранее немецкий обозреватель Вернер Плумпе предсказал новую экономическую войну, в которой из-за действий Америки пострадают страны Европы. По словам Плумпе, причиной конфликта станет желание США сохранить привилегию доллара в качестве мировой резервной валюты.