В ФРГ предсказали новую экономическую войну, в которой из-за действий США пострадает Европа

Согласно словам обозревателя немецкой газеты, у США есть задача сохранить позицию доллара в качестве мировой резервной валюты.

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На фоне изменившегося валютного ландшафта мир находится на пути к новой экономической войне, в которой пострадают страны Европы из-за действий США. Таким мнением поделился обозреватель Вернер Плумпе в статье для газеты WirtschaftsWoche Heute.

Как сообщает RT, в материале статьи приводится высказывание бывшего лидера Франции Валери Жискар д'Эстена. Экс-президент Франции говорил, что Соединенные Штаты пользуются «непомерной привилегией» положения американской валюты, в то время как другие страны постоянно финансируют дефицит торгового баланса.

Согласно словам автора статьи, американцы поставили себе задачу сохранить эту привилегию доллара в качестве мировой резервной валюты.

Плумпе в завершение отметил, что уже «проявляются контуры мировой экономической войны», которая станет вероятным итогом этого противостояния. Он добавил, что «Европа окажется между двумя фронтами», что принесет для нее катастрофические последствия.

Ранее американский бизнесмен и инвестор Джим Роджерс заявлял, что американская валюта начинает утрачивать лидирующие позиции. Согласно его словам, это происходит из-за того, что США стали самым большим должником в мире.