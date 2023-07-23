Сын актера Ясуловича опроверг слухи о введении его отца в медикаментозную кому

Алексей Ясулович подтвердил, что его отец находится в больнице, однако опроверг сообщения о введении актера к медикаментозную кому.

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Сын актера Игоря Ясуловича Алексей опроверг информацию о том, что его отца ввели в медикаментозную кому. Ранее в интернете появлялись сообщения о якобы ухудшении состояния актера и введении его в кому.

«Да, он действительно находится в больнице, но никакой медикаментозной комы», - подчеркнул Алексей.

Ранее стало известно, что Народный артист РФ Иван Краско попал в реанимацию. Как рассказала его помощница Дарья Пашкова, Краско пришел в себя после тяжелой операции, однако из-за лекарств у актера наблюдает сонливость.