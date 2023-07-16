Директор Краско рассказал, что актер пока остается в реанимации

Ранее сообщалось, что актер пришел в себе после тяжелой операции.

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Директор Народного артиста РФ Ивана Краско в беседе со «Звездой» рассказал, что актер по-прежнему остается в отделении реанимации.

«Он как находился в реанимации, так и находится», - сказал Вячеслав Смородинов.

Накануне его помощница Дарья Пашкова рассказала, что Краско пришел в себя после тяжелой операции, однако из-за лекарств у актера наблюдает сонливость.

Она отмечала, что 92-летней актер в целом чувствует себя лучшего, чего удалось добавиться благодаря медикам, которые круглосуточно наблюдают за его состояние.