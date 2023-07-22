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Теннисистку Веру Звонареву не пустили в Польшу для участия в турнире

Анастасия Бобылева
18:26 22.07.2023
При попытке въехать в Польшу для участия в турнире Звонаревой сообщили, что она находится в списке лиц, чье пребывание в стране нежелательно.
Теннисистку Веру Звонареву не пустили в Польшу для участия в турнире
© Фото: Rob Prange, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Российскую спортсменку Веру Звонареву не пустили в Польшу для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Варшаве, объяснив это «соображениями безопасности». Об этом сообщили в польском МВД.

«Вчера, 21 июля, пограничная охрана не позволила российской теннисистке въехать в Польшу», - цитирует заявление ведомства ТАСС.

Уточняется, что Звонарева находилась в списке людей, чье пребывание на территории страны нежелательно, поэтому ей объяснили, что не могут впустить в Польшу «из соображений безопасности».

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе.

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