Теннисистку Веру Звонареву не пустили в Польшу для участия в турнире

При попытке въехать в Польшу для участия в турнире Звонаревой сообщили, что она находится в списке лиц, чье пребывание в стране нежелательно.

© Фото: Rob Prange, Keystone Press Agency, Globallookpress

Российскую спортсменку Веру Звонареву не пустили в Польшу для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Варшаве, объяснив это «соображениями безопасности». Об этом сообщили в польском МВД.

«Вчера, 21 июля, пограничная охрана не позволила российской теннисистке въехать в Польшу», - цитирует заявление ведомства ТАСС.

Уточняется, что Звонарева находилась в списке людей, чье пребывание на территории страны нежелательно, поэтому ей объяснили, что не могут впустить в Польшу «из соображений безопасности».

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе.