Путин и Лукашенко попали на свадебную церемонию во время поездки в Кронштадт

Когда политики вышли из Никольского морского собора, к ним подошла невеста с просьбой сфотографироваться.

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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко оказались на свадебной церемонии во время визита в Кронштадт. Невеста попросила лидеров двух стран сфотографироваться, когда те вышли из Никольского морского собора.

«У нас венчание сегодня!» - объяснила она.

На это Владимир Путин шутливо спросил, где же жених. Когда тот подошел, молодых сфотографировали с президентами.

Ранее сообщалось о посещении Путиным и Лукашенко Никольского морского собора в Кронштадте. Их сопровождали сын белорусского лидера Николай и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.