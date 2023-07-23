Путин и Лукашенко поставили свечи в Кронштадском морском соборе

Губернатор Санкт-Петербурга рассказал лидерам государств об истории собора, и именно о периоде его реконструкции в советское время.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «Звезда»

Опубликованы кадры посещения президентами России Владимиром Путиным и Белоруссии Александром Лукашенко Ставропигиального Никольского морского собора в Кронштадте.

На видео заметно, как лидеры государств поставили свечи. Их сопровождали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и сын Лукашенко Николай.

Беглов рассказал президентам об истории собора, а именно о периоде его реконструкции в советское время.

Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко также посетили Музей военно-морской славы в Кронштадте, который является новым объектом кластера «Остров фортов». Ксения Шойгу, идеолог военно-исторического парка, показала президентам первую советскую атомную подлодку К-3.