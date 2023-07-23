Москвичей предупредили об усилении ветра и грозе

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В ближайшие часы и до 18:00 в Москве ожидаются дождь, гроза и возможное усиление ветра. Об этом жителей столицы предупредило Городское хозяйство Москвы.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 18:00 в столице ожидаются дождь, гроза, при грозе возможно усиление ветра до 15 м/с», - говорится в Telegram-канале хозяйства.

Москвичей также призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковаться вблизи них.

Ранее из-за непогоды в Москве были повалены 57 деревьев, повреждены 55 автомобилей. Сильный ливень наряду с грозой сопровождался сильными порывами ветра и принес немало неприятностей жителям столицы.