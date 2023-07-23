В МЧС России опубликовали кадры тушения пожаров в Турции с самолетов-амфибий

© Видео: МЧС РОССИИ, Telegram © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС сбросили 54 тонны воды за 24 часа в районе Чешмы в Турции. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

В МЧС РФ добавили, что в общей сложности после прибытия в Турцию российская авиация сбросила 87 тонн воды в зоны природных очагов пожаров. Пилотам МЧС РФ приходится работать в сложных условиях горного рельефа и жары.

Ранее стало известно, что Россия направила в Турцию два самолета-амфибии Бе-200ЧС для помощи с тушением лесных пожаров. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин по просьбе турецкой стороны.