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В Одессе прогремели мощные взрывы

Ирина Елагина
01:34 23.07.2023
В трех регионах Украины включили сирены воздушной тревоги.
В Одессе прогремели мощные взрывы
© Фото: Server Amzayev Russian Look Globallookpress
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С часу ночи 23 июля в Одессе гремели взрывы и ревели сирены воздушной тревоги. Местных жителей призывали не игнорировать сигналы тревоги. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

«О новых взрывах в Одессе сообщают местные паблики», - говорится в публикации.

Кроме Одессы, взрывы ночью 23 июля зафиксировали в Николаевской области и в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ранее сообщалось об ударах возмездия ВС РФ в ответ на новый теракт на Крымском мосту, в частности, были поражены цеха производства и склады безэкипажных катеров в Одессе и Ильичевске.

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