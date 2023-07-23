В Одессе прогремели мощные взрывы

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С часу ночи 23 июля в Одессе гремели взрывы и ревели сирены воздушной тревоги. Местных жителей призывали не игнорировать сигналы тревоги. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

«О новых взрывах в Одессе сообщают местные паблики», - говорится в публикации.

Кроме Одессы, взрывы ночью 23 июля зафиксировали в Николаевской области и в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ранее сообщалось об ударах возмездия ВС РФ в ответ на новый теракт на Крымском мосту, в частности, были поражены цеха производства и склады безэкипажных катеров в Одессе и Ильичевске.