В стране и мире спецоперация Путин согласился с Лукашенко, что потери личного состава ВСУ составили более 26 тысяч человек Вероника Волосунова Сегодня президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко проводят переговоры в Санкт-Петербурге. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В ходе контртеррористической операции ВСУ потеряли более 26 тысяч человек из личного состава. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с Владимиром Путиным, а глава России согласился. «Потери личного состава ВСУ в ходе контртеррористической операции уже превысили 26 тысяч человек», - сказал Лукашенко. Экспертное мнение и аналитика