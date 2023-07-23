Путин согласился с Лукашенко, что потери личного состава ВСУ составили более 26 тысяч человек
Сегодня президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко проводят переговоры в Санкт-Петербурге.
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В ходе контртеррористической операции ВСУ потеряли более 26 тысяч человек из личного состава. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с Владимиром Путиным, а глава России согласился.
«Потери личного состава ВСУ в ходе контртеррористической операции уже превысили 26 тысяч человек», - сказал Лукашенко.