Лукашенко в удобном зеленом костюме прибыл в Россию для переговоров с Путиным

Лидеры России и Белоруссии собираются обсудить на завтрашней встрече вопросы безопасности и совместного противостояния санкционному давлению.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко приземлился в Санкт-Петербурге. В аэропорту его встретили губернатор Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дрозденко. Для перелета белорусский лидер выбрал зеленый спортивный костюм.

Завтра, 23 июля, главы России и Белоруссии проведут запланированные переговоры, на которых обсудят вопросы безопасности, международную повестку дня, экономическое взаимодействие и совместное противостояние западным санкциям. Об этом сообщило издание Белта.

Ранее Путин заявил, что Россия и Белоруссия делают все возможное для обеспечения устойчивости экономик стран и вырабатывания санкционного иммунитета. Президент добавил, что отношения двух государств с каждым годом становятся все крепче и крепче.