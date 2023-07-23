МО РФ: на Запорожском направлении уничтожены семь «Леопардов» и 10 «Брэдли»
© Фото: ТРК "Звезда"
МО РФ: на Запорожском направлении уничтожены семь «Леопардов» и 10 «Брэдли»
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МО РФ: на Запорожском направлении уничтожены семь «Леопардов» и 10 «Брэдли»
© Фото: ТРК "Звезда"
МО РФ: на Запорожском направлении уничтожены семь «Леопардов» и 10 «Брэдли»
Экспертное мнение и аналитика
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МО РФ: на Запорожском направлении уничтожены семь «Леопардов» и 10 «Брэдли»
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