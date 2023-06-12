Оголтелая русофобия: почему русский язык стал для украинских нацистов поводом для убийства

Для одних русский язык является ключом к великому культурному наследию, а для украинских нацистов стал поводом для убийства.

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Шестое июня. День рождения Александра Сергеевича Пушкина. Как считают филологи, ученые-русисты и историки, если бы не Пушкин - мы бы разговаривали сегодня иначе. Язык был бы иным, книги - другими. Пушкин - основоположник современного русского литературного языка. Именно поэтому, день рождения великого русского поэта, чье имя почитается всем миром, Организацией Объединенных Наций был назван международным днем русского языка, а в России отмечается, как государственный праздник.



День русского языка. В центре Москвы, возле памятника Пушкину - импровизированная книжная ярмарка. Скарлетт, Достоевский, Марина Цветаева. Как говорят переводчики - ни на один язык мира невозможно перевести «облизьяну» Достоевского. Вот такое удивительное определение, которое может понять только русский человек.

6-е июня, практически во всех городах России, становится еще и книжным днем. На площадях - книжные ярмарки. Практически везде, возле памятников Александру Сергеевичу, стихийные книжные базары и везде, накрывая площади, дома и улицы - пушкинские стихи. И чаще всего - в переводах на другие языки.

«Здесь, на Красной площади, на Книжном фестивале царит атмосфера такого настоящего интеллектуального праздника - праздника литературы, чтения и книгоиздания. На Книжном фестивале представлены издательства практически всех уголков и регионов нашей большой страны, в том числе есть книги из Донбасса, из Новороссии», - сказал директор СВР Сергей Нарышкин.

Международный день русского языка, отмечают сегодня, без преувеличения, по всей планете. В Доме Москвы, в Сухуме, например с обязательным дресс-кодом. Вечерние платья, веера, перчатки. Классические костюмы, фраки и камзолы.



В небольшом городке Вежи-Фонсене, близ Женевы, тоже праздник. Причем, русский язык и русская культура собрали вместе не только выходцев из стран бывшего СССР, но и коренных жителей Швейцарии и близлежащих районов Франции.



Ну а главный секрет - основы русского, закладываются у зарубежных студентов, даже близко не знавших русского языка, именно стихами Пушкина.

«Мы сейчас находимся в группе лингвистов, и, конечно, у азиатской аудитории большой интерес именно к гуманитарным направлениям, к филологии и лингвистике, истории и международным отношениям. А вот если бы мы с вами пришли на инженерную, а если бы мы с вами пришли в инженерную академию, мы увидели бы там больше представителей Латинской Америки и африканского континента», - рассказала доцент филологического факультета РУДН Валерия Иванова.

В Университете Дружбы народов сегодня учатся 11 000 иностранных студентов из 162 стран. И для каждого направления - будь то менеджмент, дипломатия, медицина или лингвистика - свои методики обучения. Но начинается все - с общего, с поэзии, которая, действительно, дает «вкус к языку».

Возвращается обучение русскому языку и в страны СНГ, в которых за последние 30 лет такой предмет, как «русский» изрядно просел, но без которого, как и без русской культуры, как выяснилось, приезжающим в Россию учиться и работать, крайне некомфортно. Так что, сегодня русских школ и институтов в бывших советских республиках становится все больше.

«Полноформатное и важное для наших граждан сотрудничество развивается на культурно-гуманитарном направлении, в первую очередь в сфере образования. С учетом растущего спроса в Таджикистане открыты филиалы российских вузов», - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

О принципиально ином отношении к русскому языку и русской культуре, объединяющим полмира, в день русского языка зашел разговор в Москве, где прошла презентация самой важной и, пожалуй, самой страшной по своему содержанию книги наших дней - «Черная Книга». Фактологические свидетельства тех, кто прошел через издевательства украинских неонацистов. Предисловие написал министр обороны России Сергей Шойгу.

«В настоящей "Черной книге" приведены страшные свидетельства и факты пыток, насилий, убийств, совершенных и совершаемых укронацистами и военнослужащими ВСУ. Задача состоит в том, чтобы о них сегодня узнали как можно больше людей у нас в стране и за рубежом. Чтобы боль и горе людей, пострадавших от украинского неонацизма, никогда не были забыты. Для украинских пленных знакомство с этой книгой, возможно, станет первым шагом к осознанию той бездны, в которую их загнали преступные действия Киева», - написал глава Минобороны РФ.

В книге - интервью с теми, кто были очевидцами и свидетелями всего происходящего. И практически во всех интервью - о том, что именно за русский язык украинские нацисты готовы убивать, понимая, что именно в нем сила - русский объединяет русских.



Один из многих примеров - заявление секретаря Совета безопасности и обороны Украины, Алексея Данилова, выходца из Луганской области, сделавшего карьеру на оголтелой русофобии и ненависти к собственному народу.

Как заявила представитель МИД России Мария Захарова, угрожать зачистками и объявлять «токсичным хламом» всех русскоязычных вполне в духе современного украинского режима.

«Это так киевский режим объясняется в отношении живых людей. Это нормально для них. Произведения Пушкина исключены из школьной программы на территории Украины. Действительно, зачем. Образованные люди создают много проблем. Проще управлять необразованными», - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

И вбивать в некоторых это новое, националистическое, украинство. Нынешнего президента Незалежной пришлось рекордными темпами натаскивать на «ридну мову». Языка в достаточном объеме в начале своего политического пути он просто не знал.

«Родной язык Зеленского - русский. Украинский он выучил, когда стал президентом. Бывший советник главы Пентагона Д. Макгрегор в одном из интервью в этом году заявил дословно следующее: "Забавно, что когда он (Зеленский) стал президентом, он по-украински не мог двух слов связать. Нашему госдепартаменту это стоило большой головной боли. Пришлось несколько месяцев подряд его гонять, чтобы он начал говорить". Мне эта цитата напомнила "Собачье сердце". Помните, как там обучали Шарикова? Примерно так же, мне кажется, "натаскивали" Зеленского», - сказала Захарова.

Сегодняшняя Украина как чумы боится русского языка, русского мышления. Украинский режим последние 30 лет взращивали на уничтожении всего, что так или иначе связывало страну с Россией. А в последние девять лет - ускоренными темпами вытравливали и те самые последние ниточки - общий язык, культуру и религию. Убить русское слово - значит уничтожить идеологическую и мыслительную связь с братским народом. Потому и появилась раскольническая ПЦУ и сектанты, изгоняющие православие из Киево-Печерской Лавры. Русский язык запретили, а чтобы следить за исполнением - поставили «мовного омбудсмена», владеющего лишь диким суржиком. А великого русского поэта Пушкина объявили врагом украинского народа. Только за последние полтора года на Украине уничтожили 30 пушкинских памятников. И даже в его день рождения Днепропетровская область по-особому отметила этот праздник - там снесли очередной памятник Александру Сергеевичу.

Подробнее о том, почему для одних русский язык является ключом к великому культурному наследию, а для других - повод для убийства смотрите в материале Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».