Рядовой Федотов вынес из-под шквального огня шестерых товарищей

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Рядовой Максим Грунин

В составе батальонной тактической группы рядовой Максим Грунин выполнял задачи по прикрытию государственной границы. Во время дежурства на посту воздушного наблюдения Максим обнаружил вражеский ударный БПЛА, который летел на предельно малой высоте.

Рядовой Грунин доложил старшему на их опорном пункте о данном объекте, после чего незамедлительно начал вести по нему стрелковый огонь. Вражеский беспилотник был подбит, получил повреждения и, потеряв управление, упал на удалении от российских позиций.

После этого он сдетонировал. Наблюдательность и профессионализм рядового Максима Грунина позволили не допустить атаку на позиции российской БТГр.

Ранее командир танковой роты Максим рассказал, как за время СВО подбил 17 единиц вражеской бронетехники, включая немецкую БМП Marder. Теперь он мечтает сразиться с немецкими Leopard.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.