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Рядовой Федотов вынес из-под шквального огня шестерых товарищей

00:53 23.07.2023
Замкомвзвода - командир отделения младший сержант Сухочев обнаружил засаду боевиков и правильно распределил огневые точки своей группы, поразив врага. Рядовой Грунин обнаружил вражеский ударный БПЛА, выстрелил по нему и подбил, не допустив атаку на позиции российской БТГр.
Рядовой Федотов вынес из-под шквального огня шестерых товарищей
© Фото: Минобороны РФ
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В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

© Минобороны РФ

Рядовой Василий Федотов, фельдшер мотострелковой роты

В составе подразделения мотострелков рядовой Василий Федотов оказывал медицинскую помощь раненым бойцам и командирам в зоне проведения специальной военной операции.

Во время одной из попыток контрнаступления украинских националистов на позиции ВС РФ с целью отбить утраченные ими позиции рядовой Федотов оказал помощь шести раненым российским военнослужащим. При непрекращающихся обстрелах, рискую жизнью, после он вынес их на себе из-под шквального огня.

Когда бой завершился, Василий погрузил раненых в автомобиль и доставил их полевой медицинский госпиталь. Там раненые получили квалифицированную медпомощь. Жизни раненых военнослужащих ВС РФ благодаря самоотверженности рядового Василия Федотова были спасены.

© Минобороны РФ

Младший сержант Иван Сухочев, заместитель командира взвода - командир отделения

Младший сержант Иван Сухочев руководил подразделением, обеспечивавшим продвижение основных сил батальонной тактической группы в заданный район. При движении в дозоре Иван обнаружил вооруженную группу украинских боевиков, готовивших засаду на пути следования колонны.

Младший сержант Сухочев сориентировался и распределил огневые точки своей группы, после вступив с противником в бой.

Огневые точки боевиков были подавлены и уничтожена большая часть их группы, несмотря на неравные силы. Встретив яростное сопротивление, остальные украинцы бежали с поля боя.

Мужественные действия младшего сержанта Ивана Сухочева пресекли в заданном районе деятельность вражеской ДРГ и обеспечили безопасное продвижение колонны в пункт назначения.

© Минобороны РФ

Рядовой Максим Грунин

В составе батальонной тактической группы рядовой Максим Грунин выполнял задачи по прикрытию государственной границы. Во время дежурства на посту воздушного наблюдения Максим обнаружил вражеский ударный БПЛА, который летел на предельно малой высоте.

Рядовой Грунин доложил старшему на их опорном пункте о данном объекте, после чего незамедлительно начал вести по нему стрелковый огонь. Вражеский беспилотник был подбит, получил повреждения и, потеряв управление, упал на удалении от российских позиций.

После этого он сдетонировал. Наблюдательность и профессионализм рядового Максима Грунина позволили не допустить атаку на позиции российской БТГр.

Ранее командир танковой роты Максим рассказал, как за время СВО подбил 17 единиц вражеской бронетехники, включая немецкую БМП Marder. Теперь он мечтает сразиться с немецкими Leopard.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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