Рядовой Федотов вынес из-под шквального огня шестерых товарищей
Замкомвзвода - командир отделения младший сержант Сухочев обнаружил засаду боевиков и правильно распределил огневые точки своей группы, поразив врага. Рядовой Грунин обнаружил вражеский ударный БПЛА, выстрелил по нему и подбил, не допустив атаку на позиции российской БТГр.
© Фото: Минобороны РФ
В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.