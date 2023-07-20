Российский танкист за время СВО подбил 17 единиц вражеской бронетехники, включая немецкую БМП Marder

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Командиру танковой роты Максиму 24 года. За время спецоперации он уничтожил больше 17 единиц вражеской бронетехники. В том числе, немецкую БМП Marder. Шутит, что в последнее время пораженные цели даже не записывает, их слишком много. Но есть мечта сразиться с немецкими Leopard, которые НАТО поставляет Украине.

«Их рекламируют как "Мерседесы": крутой, заряженный, а по факту... Вот мы и посмотрим по факту. Очень сильно сомневаюсь я в их безупречности и неуязвимости. Что-то подобное мы ожидали и с чем-то подобным мы встретились прошлой осенью в районе Купянска. У них уже были эти танки. У нас три человека делают, то что у них делают четыре. Да и нет равных нашим танкам», - уверен Максим.

Танкисты получают координаты цели и выезжают на боевое задание. Всегда можно планировать свои действия, но предугадать, как будет разворачиваться ситуация нельзя. Однажды командиру пришлось экстренно принимать решение от которого зависели жизни его товарищей по экипажу. Интуиция тогда не подвела.

«Противник вышел на наш опорник в количестве двух взводов и начал подавлять наш КМП. Я собрался, объяснил, что нужно сделать. Загрузились и отправились. Нанесли огневое поражение. Противник был отброшен. Когда уже наладили связь, нас приостановили и отправили обратно», - рассказал командир танковой роты.

Молодой боец отмечает, что больше всего переживает не за себя, а за жизни своих бойцов. Успех выполнения задачи никогда не зависит только от одного человека, а от всего подразделения. Поэтому важно грамотно обучить подчиненных.

«Ты должен с ними работать. Не так, что ты должен вникать в работу подчиненного, а именно взаимодействовать с ними. Подчиненный должен все делать сам. В противном случае, это уже не работа для тебя, а наказание. Нужно организовать работу, помочь, прежде всего», - считает Максим.

Подчиненные не сомневаются, что в любой ситуации на командира можно положиться.

«Машины отказывали. Были случаи, когда поддержка была нужна. Когда у него была возможность он помогал, чем мог. До этого он был командиром танка, теперь стал командиром роты. Я вижу, как человек развивается. И под его началом рота тоже», - отметил военнослужащий с позывным «Дуб».

За сухой статистикой истории героев СВО. В одном из боев Максим поддержал огнем наш отряд штурмовиков на Купянском направлении. Благодаря этому удалось переломить ход наступления. Танкист удостоен Ордена Мужества, медали «За укрепление боевого содружества». В свои годы он успевает все. В сложных условиях учится заочно на юриста и точными выстрелами уничтожает врага.