«Ренхап»: тещу президента Южной Кореи задержали за подделку финансового документа

Как сообщает агентство «Ренхап», 76-летней теще президента Южной Кореи оставили в силе приговор о лишении свободы на один год.

© Фото: Ryu Seung-Il, ZUMAPRESS, Globallookpress

Тещу президента Южной Кореи Юн Сок Еля - Чхве Ын Сун - задержали после того, как суд отклонил ее апелляцию по делу о подделке финансового документа. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Отмечается, что Чхве Ын Сун задержали после того, как суд не стал отменять приговор к одному году тюремного заключения по делу о подделке финансового документа, который был использован в сделке по покупке земли.

К одному году лишения свободы 76-летнюю тещу президента Южной Кореи приговорили в декабре 2021 года, однако тогда ее не стали арестовывать. Причиной стала поддельная банковская справка, которую Чхве Ын Сун использовала для покупки земли в 2013 году. Согласно данным подделанного документа, она внесла на счет около 27 миллионов долларов.

В суде заявили, что приговор оставили в силе из-за «тяжести преступления». Во время оглашения вердикта суда 76-летняя женщина потеряла сознание.

Ранее в США оштрафовали двух адвокатов за подделку документов при помощи ChatGPT. В иске об авиационном травматизме они опирались на шесть дел, придуманных искусственным интеллектом.