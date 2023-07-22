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«Ренхап»: тещу президента Южной Кореи задержали за подделку финансового документа

Вероника Волосунова
09:58 22.07.2023
Как сообщает агентство «Ренхап», 76-летней теще президента Южной Кореи оставили в силе приговор о лишении свободы на один год.
«Ренхап»: тещу президента Южной Кореи задержали за подделку финансового документа
© Фото: Ryu Seung-Il, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Тещу президента Южной Кореи Юн Сок Еля - Чхве Ын Сун - задержали после того, как суд отклонил ее апелляцию по делу о подделке финансового документа. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Отмечается, что Чхве Ын Сун задержали после того, как суд не стал отменять приговор к одному году тюремного заключения по делу о подделке финансового документа, который был использован в сделке по покупке земли.

К одному году лишения свободы 76-летнюю тещу президента Южной Кореи приговорили в декабре 2021 года, однако тогда ее не стали арестовывать. Причиной стала поддельная банковская справка, которую Чхве Ын Сун использовала для покупки земли в 2013 году. Согласно данным подделанного документа, она внесла на счет около 27 миллионов долларов.

В суде заявили, что приговор оставили в силе из-за «тяжести преступления». Во время оглашения вердикта суда 76-летняя женщина потеряла сознание.

Ранее в США оштрафовали двух адвокатов за подделку документов при помощи ChatGPT. В иске об авиационном травматизме они опирались на шесть дел, придуманных искусственным интеллектом.

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