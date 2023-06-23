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В США оштрафовали двух адвокатов за подделку документов при помощи ChatGPT

Вероника Волосунова
17:08 23.06.2023
В иске об авиационном травматизме адвокаты опирались на шесть дел, придуманных искусственным интеллектом ChatGPT.
В США оштрафовали двух адвокатов за подделку документов при помощи ChatGPT
© Фото: Stanislav Kogiku, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Двум адвокатам и юридической фирме придется заплатить штраф в размере 5 000 долларов за использование фальшивых судебных решений, которые придумал искусственный интеллект ChatGPT. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Guardian. 

Один из адвокатов признался, что шесть дел, на которые он опирался в ходе судебного заседания против колумбийской авиакомпании Avianca, были вымышленными - их разработал чат-бот ChatGPT.

По словам судьи, в использовании помощи искусственного интеллекта нет, «по своей сути, ненадлежащего», однако юристы в своей практике должны опираться на точные и достоверные документы.

Ранее директор Kaspersky заявила, что аферисты в России стали использовать ChatGPT в фишинговых атаках, поскольку чат-бот позволяет гораздо быстрее подстраивать и перестраивать наборы слов.

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