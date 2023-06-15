Месси забил самый быстрый гол в карьере

Также Месси забил гол в седьмой игре подряд, что стало самой результативной серией аргентинца за национальную сборную.

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил самый быстрый гол в своей карьере. Это произошло во время товарищеского матча со сборной Австралии.

Капитан «альбиселесте» вогнал мяч в сетку ворот противника на 79-й секунде встречи, сообщает статистическая служба Opta. Неотразимый обводящий удар Месси нанес левой ногой.

Ранее сообщалось, что легендарный аргентинец продолжит свою карьеру в США в клубе «Интер Майами». Североамериканцы предложили чемпиону мира контракт на общую сумму $200 млн. Предложение рассчитано на три сезона.