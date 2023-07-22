Украинские боевики нанесли удары по Донецку и Макеевке

Пять снарядов из 18 украинские националисты выпустили по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

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Украинские войска нанесли удары по Донецку и Макеевке 18 снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«04:55 - н.п. Желанное Первое - г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», - говорится в Telegram-канале представительства.

Согласно сообщению, в 05:10 украинские националисты выпустили еще пять снарядов по населенному пункту Макеевка. С 05:10 по 06:00 по Петровскому и Кировскому району Донецка было выпущено 10 ракет натовского калибра со стороны украинских боевиков.

Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщили, что националисты выпустили по Донецку 29 снарядов 155 мм калибра. Украинские боевики, как уточнили в организации, вели обстрел из Максимильяновки.