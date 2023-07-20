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Украинские войска выпустили по Донецку 29 снарядов натовского калибра

Игнат Далакян
09:18 20.07.2023
В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что обстрел велся из населенного пункта Максимильяновка.
Украинские войска выпустили по Донецку 29 снарядов натовского калибра
© Фото: РИА Новости
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Украинские боевики выпустили по Донецку 29 снарядов калибра 155 миллиметров, а также шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01:10 - н.п. Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм», - говорится в Telegram-канале представительства.

Также сообщается, что в 01:25 из того же населенного пункта по Донецку было выпущено три снаряда натовского калибра по Донецку.

Согласно данным ведомства, с 04:30 и до 07:20 украинские боевики выпустили двадцать два снаряда 155 мм по Куйбышевскому, Кировскому, Киевскому и Петровскому району Донецка.

Кроме того, украинские войска выпустили шесть снарядов 152 мм по Горловке в 05:30.

Ранее два мирных жителя Донецкой Народной Республики погибли в результате обстрела со стороны украинских националистов. В течение суток боевики 93 раза обстреливали территорию ДНР.

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