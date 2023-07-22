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Артиллерия ЗВО разгромила противника на Купянском направлении

07:04 22.07.2023
Артиллерия ЗВО продолжает уничтожать националистов на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации.
Артиллерия ЗВО разгромила противника на Купянском направлении
© Фото: Минобороны РФ
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Расчеты 152-мм самоходных установок «Мста-С» уничтожили скопления живой силы, технику, огневые средства, оборонительные сооружения и пункты управления украинских националистов на Купянском направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Решил пойти отдать долг Родине, защищать народ Луганской области, Донецкой. Тем более с 2014 года это все началось, то есть уже много об этом говорили. Решил не оставаться в стороне», - рассказал позывной Джери, командир САУ.

Позывной Джери добавил, что экипаж понимает друг друга с полуслова, у всех есть одна цель, которую они должны выполнить. В нелегкой ситуации все друг друга поддерживают, смеются и улыбаются, чтобы не падать духом.

«Самое главное, что скоро будем дома. У меня маленькая дочка, еще двух лет нету. Супруга ждет. Вот этим живем, чтобы как можно скорее вернуться к ним», - поделился командир САУ.

© Минобороны РФ

Военнослужащие ведут огонь с открытых и огневых позиций. Они используют фугасные, осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы.

«Дальность цели разная от 8 до 24 километров. Пехота, бронетехника, контрбатарейная борьба. В мои обязанности входит поднимать координаты цели, угломер, прицел, уровень и навестись, собственно, уже стрельнуть. Волнение по началу было, сейчас уже нет. Двигаемся в перед», - рассказал наводчик САУ с позывным Гончар.

Ранее артиллеристы ЦВО получили госнаграды за подвиги на Красно-Лиманском направлении. Бойцам вручили медали и досрочно присвоили воинские звания. 

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.

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