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Расчеты 152-мм самоходных установок «Мста-С» уничтожили скопления живой силы, технику, огневые средства, оборонительные сооружения и пункты управления украинских националистов на Купянском направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Решил пойти отдать долг Родине, защищать народ Луганской области, Донецкой. Тем более с 2014 года это все началось, то есть уже много об этом говорили. Решил не оставаться в стороне», - рассказал позывной Джери, командир САУ.

Позывной Джери добавил, что экипаж понимает друг друга с полуслова, у всех есть одна цель, которую они должны выполнить. В нелегкой ситуации все друг друга поддерживают, смеются и улыбаются, чтобы не падать духом.

«Самое главное, что скоро будем дома. У меня маленькая дочка, еще двух лет нету. Супруга ждет. Вот этим живем, чтобы как можно скорее вернуться к ним», - поделился командир САУ.