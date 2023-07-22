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Артиллеристы ЦВО получили госнаграды за подвиги на Красно-Лиманском направлении

05:20 22.07.2023
Бойцам вручили медали и досрочно присвоили воинские звания.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В зоне проведения специальной военной операции состоялось вручение государственных и ведомственных наград артиллеристам Центрального военного округа (ЦВО). Военнослужащие гвардейского артиллерийского полка удостоились государственных и ведомственных наград.

При выполнении боевых задач на Красно-Лиманском направлении они проявили мужество и героизм. Вручение наград состоялось вблизи линии боевого соприкосновения. Высокими наградами поощрили более 20 бойцов, выполняющих боевые задачи.

Боец с позывным «Таран» рассказал, что отразил атаки диверсионно-разведывательных групп украинских националистов. Он получил ранение, но после госпиталя снова встал в строй.

«В результате ДРГ понесли значительные потери. Также я получил ранение, но спустя определенное время после госпиталя я вернулся в полк. Получил награду "За Отвагу". Наградой безмерно горжусь. И я думаю моя мать, она такая ярая, она тоже очень сильно гордится», - поделился военнослужащий ЦВО.

Командир артиллерийского полка вручил подчиненным медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, медали «За отвагу», медаль «Жукова» и медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени. Некоторым военнослужащих были присвоены очередные воинские звания досрочно.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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