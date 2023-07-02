Инвесторы в 2023 году забрали из фондов Европы около $27 млрд

Американские фонды выглядят более привлекательными, а экономика - более стабильной, считают эксперты.

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Европейские фонды акций уже 16-ю неделю подряд страдают от оттока инвестиций, сообщает Bloombreg. В 2023 году инвесторы забрали из фондов Европы около $27 млрд. Только на прошлой неделе произошел отток в размере $4,6 млрд.

Рост европейских акций прекратился, в то время как индекс Nasdaq 100 вот-вот покажет лучший результат за первое полугодие. Великобритания в числе особенно отстающих: индекс FTSE 100 мало изменился с начала 2023 года.

Аналитики считают, что инвесторы выбирают акции роста и технологий с высокой капитализацией. А таких гораздо больше в США. Кроме того, американская экономика кажется им более сильной на фоне опасений по поводу ослабления глобального роста.

Ранее Банк России сообщил, что российские инвесторы смогли вернуть 3 трлн рублей заблокированных активов. В то же время часть активов по-прежнему остается заблокированной.