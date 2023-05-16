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В ЦБ заявили, что российские инвесторы смогли вернуть 3 трлн рублей заблокированных активов

Анна Касаткина
15:55 16.05.2023
Часть активов российских инвесторов остается заблокированной, отметила глава ЦБ Набиуллина.
В ЦБ заявили, что российские инвесторы смогли вернуть 3 трлн рублей заблокированных активов
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Меры властей, среди которых и принудительная конвертация депозитарных расписок, помогли восстановить права российских инвесторов на сумму свыше трех триллионов рублей. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Для возвращения прав инвесторам также были предприняты другие меры, включая принудительный перевод учета прав в российскую учетную инфраструктуру и замещающие облигации.

«В итоге у нас были восстановлены права инвесторов на сумму, близкую к трем триллионам рублей», - сказала Набиуллина на конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка.

Она отметила, что это «немаленькая сумма», но в то же время часть активов все еще остается заблокированной.

Ранее Набиуллина сообщила, что в России окажется под запретом торговля акциями компаний из недружественных стран, связанных с оборонно-промышленным комплексом. Предстоит решить вопрос о том, как купившие эти бумаги люди смогут из них выйти, уточнила глава ЦБ.

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