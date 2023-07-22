Авиация группировки «Восток» поразила свыше 10 мест скопления противника
Экипажи боевых самолетов группировки войск «Восток» уничтожили более десяти мест скопления неприятеля на Запорожском направлении. Об успехах наших подразделений рассказал начальник пресс-центра группировки войск подполковник Олег Чехов.
«Штурмовой и армейской авиацией поражены свыше десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки, Роботино и Приютное», - рассказал представитель командования.
Кроме того, на Запорожском направлении российские артиллеристы сорвали попытку ВСУ провести ротацию в районе Новодаровки, отразили атаку в направлении Роботино, уничтожив танки, бронемашины, минометный расчет и живую силу неприятеля.
На Южно-Донецком направлении были ликвидированы две разведгруппы ВСУ, уничтожены минометный расчет, гаубица «Мста-Б» и станция контрбатарейной борьбы в районе Водяного.
«Армейской авиацией поражены скопления боевиков в районе Старомайорского. Расчетом зенитного ракетного комплекса "Оса" сбито два БПЛА "Фурия" и два "Валькирия"», - добавил Чехов.
Ранее сообщалось о разгроме колонны украинских боевиков на Южно-Донецком направлении в районе Новомихайловки: были уничтожены несколько боевых бронемашин и свыше 40 националистов.