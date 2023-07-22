Авиация группировки «Восток» поразила свыше 10 мест скопления противника

В воздушной атаке участвовали штурмовая и армейская авиация.

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Экипажи боевых самолетов группировки войск «Восток» уничтожили более десяти мест скопления неприятеля на Запорожском направлении. Об успехах наших подразделений рассказал начальник пресс-центра группировки войск подполковник Олег Чехов.

«Штурмовой и армейской авиацией поражены свыше десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки, Роботино и Приютное», - рассказал представитель командования.

Кроме того, на Запорожском направлении российские артиллеристы сорвали попытку ВСУ провести ротацию в районе Новодаровки, отразили атаку в направлении Роботино, уничтожив танки, бронемашины, минометный расчет и живую силу неприятеля.

На Южно-Донецком направлении были ликвидированы две разведгруппы ВСУ, уничтожены минометный расчет, гаубица «Мста-Б» и станция контрбатарейной борьбы в районе Водяного.

«Армейской авиацией поражены скопления боевиков в районе Старомайорского. Расчетом зенитного ракетного комплекса "Оса" сбито два БПЛА "Фурия" и два "Валькирия"», - добавил Чехов.

Ранее сообщалось о разгроме колонны украинских боевиков на Южно-Донецком направлении в районе Новомихайловки: были уничтожены несколько боевых бронемашин и свыше 40 националистов.