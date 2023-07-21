ВС РФ разгромили колонну противника на Южно-Донецком направлении

В четырех районах авиация ВС РФ поразила более десяти мест скопления живой силы противника.

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Военнослужащие группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении разгромили колонну противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«На южно-донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии нанесено огневое поражение по колонне противника, выдвигавшейся в направлении Новомихайловки. Уничтожена живая сила и боевые бронированные машины ВСУ», - сказал Чехов.

Чехов добавил, что экипажи боевых вертолетом и летчики самолетов штурмовой авиации группировки «Восток» уничтожили несколько боевых бронированных машин, два пикапа с боевиками и более 40 националистов.

Мотострелковые подразделения ликвидировали три группы боевиков к югу от Равнополя. Также удалось отразить атаку группы пехоты противника в направлении Старомайорского. В результате оставшиеся в живых боевики отступили.

Во время контрбатарейной борьбы была уничтожена буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе Доброволья, а также два минометных расчета северо-западнее Приютного и в районе Нескучного и пикап с националистами северо-западнее Шевченко.

При помощи средств ПВО были сбиты два беспилотника «Фурия» и два «Валькрия».

На запорожском направлении воздушная разведка вскрыла, а затем артиллерия уничтожила разведгруппу украинских боевиков в районе Черивного и вражеский танк в районе Малой Токмачки. Еще две группы боевиков уничтожили севернее Приютного.

Чехов добавил, что в четырех районах Новоданиловки, Приютного, Жеребянки и Пятихатки штурмовая и армейская авиация поразили более десяти мест скопления живой силы противника.

Чехов отметил профессионализм бойцов при выполнении задач. Так, офицер по боевому управлению армии ВВС и ПВО группировки Восток старший лейтенант Роман Андропов за несколько суток в условиях сложной оперативной обстановки выполнил 18 наведений армейской штурмовой авиации по наземным целям противника.

Ранее в Минобороны РФ показали штурм вражеских окопов в зоне спецоперации от первого лица. Украинские боевики отступили, оставив в окопах убитых и раненых, много оружия и боеприпасов.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.