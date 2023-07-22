В МИД РФ предупредили Запад, что «игры в одни ворота» в контексте зерновой сделки больше не будет

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Приостановка Россией участия в так называемой зерновой сделке вызвана «хронической недоговороспособностью» коллективного Запада. В МИД России предупредили, что «игры в одни ворота», как это вошло в привычку Запада, больше не будет. Об этом журналистам заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что на протяжении многих месяцев зарубежные партнеры двигались к прекращению данной сделки и проявляли неспособность выполнить свою часть договоренностей. Своим видением ситуации он поделился в рамках ежегодной встречи клуба Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

«Все акценты расставлены... Здесь нет ничего, о чем мы не предупреждали бы и ООН, и ее руководство, и наших зарубежных партнеров на протяжении долгих месяцев. Они к этому шли, демонстрируя неспособность выполнить свою часть договоренностей. Это очередное проявление хронической недоговороспособности коллективного Запада и его привычки неустранимой всегда пытаться "вести игру в одни ворота". Такого не будет, они должны это понять», - заявил Рябков.

Относительно слухов о якобы минировании акватории Черного моря замглавы МИД РФ отметил, что западные политики «будут придумывать любые истории для того, чтобы легковерные читатели, зрители, слушатели все это потребляли, аполитично воспринимали». По его словам, это делается «для продолжения формирования образа врага из России». Рябков добавил, что Россия этому противопоставляет уверенный курс, четко выверенную со всех точек зрения, в том числе и с правовой, позицию.

Высокопоставленный дипломат указал на препятствия, которые встают перед Россией на пути безвозмездной доставки зерна голодающим странам. Рябков перечислил их: это и проблемы с логистикой, со страхованием судов и их перестрахованием, так как ставки выросли многократно, отсутствие возможности осуществлять платежи «за тот экспорт, который должен был осуществляться в рамках комплексной договоренности по черноморской инициативе. По его словам, Россия будет искать альтернативные варианты.

Ранее в пятницу заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия прорабатывает новые маршруты для экспорта зерна в связи с осложнением ситуации в Черном море. Он сообщил, что официальная Москва ведет с Африкой диалог по этой теме.