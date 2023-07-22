Глава МИД Британии отложил визит в Пекин из-за исчезновения китайского коллеги

Источники Bloomberg утверждают, что причиной отмены визита стало исчезновение министра иностранных дел Китая из общественного пространства.

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По данным агентства Bloomberg, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отменил намеченный на конец июля визит в Пекин из-за исчезновения главы МИД Китая Цинь Гана, который уже несколько недель не появляется на публике.

«Почти месячное отсутствие Цинь Гана на публике способствовало задержке ранее ожидаемого визита Клеверли в Пекин в конце июля», - приводит агентство информацию источников, знакомых с ситуацией.

По информации СМИ, сейчас Пекин и Лондон согласовывают новые даты визита - первого за последние пять лет английско-китайских отношениях. Предполагалось, что на переговорах на уровне руководителей МИД обсудят ситуацию в Гонконге и украинский конфликт.

Ранее сообщалось, что Клеверли попросил премьер-министра не назначать его министром обороны.