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«Все, что нужно бойцам»: 50 подразделений в зоне СВО получат закупленные на средства россиян квадроциклы

Игорь Лапик
Владимир Рубанов
20:19 16.06.2023
Техника поступит бойцам в Донбассе и Запорожской области.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пятьдесят российских подразделений, которые сейчас сражаются в Донбассе и Запорожской области, получат квадроциклы и тактические рюкзаки, закупленные на средства россиян. Представители Народного фронта и военкоры собрали более семи миллиардов рублей в рамках проекта «Все для Победы!» и регулярно передают бойцам посылки с самым необходимым.

Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик отправился на передовую, чтобы лично вручить технику. Под Луганском его и других журналистов встретил военный конвой, который будет сопровождать груз до линии соприкосновения.

В рамках общего сбора военкоров проекта «Все для Победы!» Общероссийского народного фронта на пожертвования россиян закуплено более 200 квадроциклов на каждое подразделение. К ним еще идет по 50 тактических рюкзаков.

«Вот, посмотрите: в каждом из них около сотни наименований вещей - рожки для автоматов, трубы разведчиков, тепловизоры, термосы, спальные мешки, тактический нож - все, что нужно нашим бойцам. Ну и сами квадроциклы - это вещь незаменимая», - рассказал Игорь Лапик.

На линии боевого соприкосновения на этой технике можно производить разведку, подвозить боеприпасы, эвакуировать раненых.

«Ну плюс еще ПТУР установку сюда установить и наносить разящие удары. Сам по себе квадроцикл повышает выживаемость бойца, то есть уже на том же самом лепестке ты не подорвешься - ну максимум колесо повредится. И очень символично, что местом для вручения этой гуманитарной помощи выбрана вот эта площадка, где находится памятник легендарному комбату Еременко. Ну а мы, российские военкоры, сдержим обещание и вот все, что сейчас передается нашим бойцам, вот видите - вдалеке идет отгрузка в грузовики, по подразделениям, получается, уже развезут - и мы дальше поедем и на самой передовой уже будем общаться с бойцами и впоследствии снимать, как эта техника и амуниция используется в боевых условиях», - говорит Игорь Лапик.

В проекте «Все для Победы!» приняли участие уже больше двух миллионов россиян. Год назад его запустили Общероссийский народный фронт и военкоры.

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