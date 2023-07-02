В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Непогода в Москве и области прогнозируется до 21.00 3 июля.

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Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности - в Москве и Подмосковье ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Синоптики прогнозируют непогоду до 21.00 3 июля.

МЧС обратилось к жителям Москвы и области с просьбой не ставить машины около деревьев и соблюдать внимательность на проезжей части.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что следующая неделя в Москве будет душной. К ее концу температура воздуха в городе прогреется до +25...+30 градусов. Также ожидаются ливни и грозы.