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Тишковец пообещал москвичам душную неделю с ливнями и грозами

Анна Назайкина
16:46 02.07.2023
По словам синоптика, на следующей неделе ожидается 30-градусная жара.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» рассказал, какая погода ожидается в Москве на следующей неделе.

Он отметил, что июль начался с уверенных стартовых позиций, и в дальнейшем лето продолжит набирать обороты. Грядущая неделя в Центральной России отметится теплой и душной погодой с температурным фоном на несколько градусов выше климатической нормы «макушки лета».

«Наиболее высокая вероятность мозаичных скоротечных дождей и раскатов грома ожидается ночью и частично утром в понедельник, локально в среду и четверг, интенсивно в пятницу и субботу», - сказал эксперт.

По словам эксперта, на следующей неделе ночи будут теплые, в целом не ниже +13...+18 градусов, максимальная температура в начале недели +22...+27 , и с каждым днем по градусу температура будет расти, к концу рабочей недели столбики термометров поднимутся уже до +25...+30.

«В условиях активного июльского солнца атмосфера продолжит накаляться, а воздух в ожидании локальных освежающих ливней и канонады гроз будет парить, то есть такая типичная июльская погода», - отметил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в столице ожидаются тропически жаркие ночи и июльский зной.

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