ЦПВС: коалиция США в Сирии за июнь 315 раз нарушила меморандум безопасности полетов

По данным российских военных, нарушения носят целенаправленный и систематический характер.

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Возглавляемая Соединенными Штатами международная коалиция в Сирии за июнь 315 раз нарушила меморандум безопасности полетов. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

«В июне 2023 года зафиксировано 315 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации "коалиции"», - подчеркнул Гуринов.

Российская сторона обращала внимание на нарушение летчиками США протоколов деконфликтинга еще в конце мая. Сообщалось, что пилоты американских ВВС активируют системы вооружений при сближении с самолетами ВКС России.