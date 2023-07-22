На севере Колумбии автобус упал с обрыва, погибли 10 человек

Авария случилась на автомагистрали в секторе Лимитес, в автобусе перевозили мигрантов.

© Видео: @OGRDSantander Twitter © Фото: @OGRDSantander Twitter

В северной части Колумбии автобус упал с обрыва. Погибли 10 и порядка 30 человек получили ранения. Дорожно-транспортное происшествие случилось в муниципалитете Эль-Плейон в департаменте Сантандер при участии автобуса компании Expresos Brasilia.

«На данный момент по меньшей мере 10 человек погибли и более 30 получили ранения. Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в Эль-Плайоне (Сантандер) по дороге к морю. Первые версии указывают на то, что автобус Expresos Brasilia покинул Кукуту и ​​направлялся в Барранкилью», - сообщает в Twitter местное СМИ.

Как отметили местные спасатели, ДТП произошло на автомагистрали в секторе Лимитес. По информации РИА Новости, в автобусе перевозили мигрантов. Они направлялись на север Колумбии для отправки в США.