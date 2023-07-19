В ДТП на дороге Хабаровск-Владивосток пострадали 10 человек, погиб ребенок

Причиной аварии стало нарушение правил обгона: водитель выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра.

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Один человек погиб, десять пострадали в результате столкновения двух иномарок на трассе Хабаровск - Владивосток вечером 18 июля. Лесозаводская межрайонная прокуратура сообщила подробности аварии, унесшей жизнь 7-летнего ребенка.

По данным следствия, две иномарки столкнулись на 436-м км автомагистрали из-за нарушения правил обгона. Водитель не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу, под удар встречной машины. В результате столкновения лоб в лоб пострадали оба водителя и все пассажиры.

«Травмы различной степени тяжести получили два водителей и восемь пассажиров, из них трое несовершеннолетние. Малолетний ребенок 2016 года рождения погиб на месте», - уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае истощенный тигр напал на рабочего лесозаготовительной бригады.