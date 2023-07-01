СК опубликовал видео опрокинутого туристического автобуса в Карелии

По данным Следственного комитета РФ, автобус съехал в кювет и опрокинулся после того, как водитель не справился с управлением при совершении поворота.

© Видео: Следственный комитет России © Фото: Следственный комитет России

В Республике Карелия между поселками Куркиеки и Койонсаари произошло ДТП с участием туристического автобуса. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением при совершении поворота, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время устанавливается точное количество пострадавших.

Сегодня стало известно, что в Индии на скоростной автомагистрали сгорел пассажирский автобус. В результате происшествия погибли как минимум 25 человек. По данным местных СМИ, транспортное средство врезалось в ограждение. Сообщалось, что водитель не справился с управлением после того, как спустило колесо.