Армия От оперы до рока: Военный Образцовый оркестр Почетного караула выступил в Измайловском парке На выступлении звучали как военные марши и песни из известных опер, так и рок-композиции. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военный Образцовый оркестр Почетного караула выступил в Измайловском парке с программой «На страже воинских традиций», охватывающей как классические произведения, так и рок-композиции. Субботний концерт поразил слушателей разнообразием музыкальных жанров и виртуозной игрой военных музыкантов. Оркестром посменно дирижировали начальник коллектива подполковник Владимир Петров, а также курсанты Военного института (военных дирижеров) Артем Якунин и Александр Шарутин. © Минобороны России Выступление началось с одного из самых известных маршей Василия Беккера «Радость победы». Автор многочисленных вальсов и маршей Вильгельм Фридрих Беккер, являясь уроженцем Саксонии, мировую известность получил именно на службе в армии Российской империи. Затем прозвучала песня «Идет Почетный караул» композитора и художественного руководителя Военного Образцового оркестра полковника Александра Пестова. Старинный вальс «Осенний сон» Арчибальда Джойса продолжил концерт. Этот вальс впервые прозвучал в России в 1913 году и у многих ассоциируется именно с выступлением духовых оркестров в городских парках. Некоторые зрители по образу своих бабушек и дедушек, которые танцевали в парках Москвы под звуки этого вальса, закружились в танце. © Минобороны России Затем над Измайловским парком пронеслись чарующие звуки композиции Педро Итурральде «Маленький Чардаш». Соло на саксофоне исполнил лауреат различных международных и областных музыкальных конкурсов старший сержант Иван Кравченко. Следующим произведением оркестр исполнил эстрадную польку для ксилофона с оркестром «Палисандр» композитора Эдди Курта в аранжировке Анатолия Серебренникова. Название произведения напрямую отсылает к материалу, из которого изготавливаются ксилофоны. Считается, что именно палисандровое дерево подходит для этого лучше всего. Солировал выпускник училища имени Гнесиных, лауреат международных конкурсов Егор Светлов, который проходит военную службу по призыву в военном музыкальном коллективе. Так как Военный Образцовый оркестр проводит воинский ритуал «Почетный караул» при официальных визитах иностранных государственных, правительственных и военных делегаций в Москву, музыканты исполнили композиции «На поле надежды» и «Кубинский марш 26 июля». Эти композиции коллектив исполнял при торжественных встречах в Москве Председателя КНР Си Цзиньпина в марте 2023 года и президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в ноябре 2022 года. © Минобороны России На концерте прозвучали и любимые всеми произведения, узнаваемые буквально с первых нот, в том числе «Подмосковные вечера» композитора Василия Соловьева-Седова. Прозвучали и композиции Арно Бабаджаняна «Благодарю тебя» и «Чертово колесо». Лауреат международных и всероссийских конкурсов, серебряный и бронзовый призер Дельфийских игр России артистка оркестра Александра Лазарчук исполнила песню «Я - деревенская» композитора Виктора Темнова. Текст песни автор посвятил советской и российской певице Валентине Толкуновой. Кроме того, солистка исполнила отрывок из оперы Александра Бородина «Князь Игорь» - песню хора невольниц «Улетай на крыльях ветра». © Минобороны России Также оркестр сыграл одно из самых известных произведений группы «Кино» - песню «Кукушка» в аранжировке Никиты Ладыжникова. Завтра, 23 июля, военной комендатуре Москвы исполняется 105 лет, и в честь этого юбилея оркестр, чья история неразрывно связана с комендатурой, завершил свое субботнее выступление песней «Военная комендатура». Слушатели поблагодарили оркестр долгими аплодисментами. Музыканты также остались довольны новым форматом выступления, отметив, что концерты в городских парках обладают особой энергетикой. © Минобороны России Оргкомитет Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и правительства Москвы в лице департамента культуры столицы продолжает работу по возрождению одной из красивейших традиций - выступления военных оркестров в парках, на аллеях, площадях и других знаковых площадках. Вот уже два месяца в садах, скверах и парках Москвы звучит духовая музыка, предваряя собой XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который пройдет на Красной площади с 26 августа по 3 сентября. Ранее певица Юлия Чичерина выступила с концертом в зоне спецоперации. В программу вошли композиции «Марш русского Донбасса», «По дороге фронтовой», «Русский лес». Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика