Мой рок-н-ролл: Юлия Чичерина выступила с концертом в зоне спецоперации

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Благодарность бойцов за подаренное удовольствие вылилась в оглушительные овации. Они поблагодарили музыкантов и артистов за сыгранный концерт, а некоторые попросили у Юлии Чичериной автограф на память.

«Сегодня посетил концерт ЦВО Ансамбля песни и пляски. Представился сюрприз - к нам приехала Чичерина, спела любимые песни, долгожданные и горячо любимые. Порадовала песня "Мой рок-н-ролл". Может быть каждый меня поддержит, вспомнит: сидели под гитару, песни играли, учили», - поделился военнослужащий ЦВО с позывным «Шеф».

Он добавил, что военнослужащим очень понравился концерт и пожелал, чтобы «почаще бы приезжали такие артисты», поблагодарил организаторов данного мероприятия.

Концерты с участием известных артистов, музыкантов и коллективов ансамблей военных округов для военнослужащих проводятся с начала специальной военной операции. Основная цель этих выступлений - устроить военнослужащим досуг и поддержать их боевой дух.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.