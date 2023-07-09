Мой рок-н-ролл: Юлия Чичерина выступила с концертом в зоне спецоперации
Военнослужащий ЦВО выразил восхищение от увиденного концерта и пожелал, чтобы такие артисты, как Юлия Чичерина, приезжали почаще.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
В зоне проведения специальной военной операции военнослужащие послушали песни в исполнении заслуженной артистки России Юлии Чичериной. Она выступила в сопровождении фронтового коллектива Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО).
В основу музыкальной программы легли хорошо известные песни Чичериной: «Марш русского Донбасса», «По дороге фронтовой», «Русский лес» и другие. Они написаны на стихотворения писателя Александра Проханова.
Особую атмосферу в зале создавала виртуозная игра на скрипке военнослужащего фронтового коллектива. Смычковый инструмент сопровождал почти каждую песню.
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