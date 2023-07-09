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Мой рок-н-ролл: Юлия Чичерина выступила с концертом в зоне спецоперации

05:00 09.07.2023
Военнослужащий ЦВО выразил восхищение от увиденного концерта и пожелал, чтобы такие артисты, как Юлия Чичерина, приезжали почаще.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В зоне проведения специальной военной операции военнослужащие послушали песни в исполнении заслуженной артистки России Юлии Чичериной. Она выступила в сопровождении фронтового коллектива Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО).

В основу музыкальной программы легли хорошо известные песни Чичериной: «Марш русского Донбасса», «По дороге фронтовой», «Русский лес» и другие. Они написаны на стихотворения писателя Александра Проханова.

Особую атмосферу в зале создавала виртуозная игра на скрипке военнослужащего фронтового коллектива. Смычковый инструмент сопровождал почти каждую песню.

© Минобороны РФ

Благодарность бойцов за подаренное удовольствие вылилась в оглушительные овации. Они поблагодарили музыкантов и артистов за сыгранный концерт, а некоторые попросили у Юлии Чичериной автограф на память.

«Сегодня посетил концерт ЦВО Ансамбля песни и пляски. Представился сюрприз - к нам приехала Чичерина, спела любимые песни, долгожданные и горячо любимые. Порадовала песня "Мой рок-н-ролл". Может быть каждый меня поддержит, вспомнит: сидели под гитару, песни играли, учили», - поделился военнослужащий ЦВО с позывным «Шеф».

Он добавил, что военнослужащим очень понравился концерт и пожелал, чтобы «почаще бы приезжали такие артисты», поблагодарил организаторов данного мероприятия.

Концерты с участием известных артистов, музыкантов и коллективов ансамблей военных округов для военнослужащих проводятся с начала специальной военной операции. Основная цель этих выступлений - устроить военнослужащим досуг и поддержать их боевой дух.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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