В Москве задержали мужчину при попытке украсть Ленина из Мавзолея

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В Москве задержали мужчину, пытавшегося выкрасть из Мавзолея тело Ленина. Об этом рассказал источник «Звезды».

Полицейские задержали мужчину на Красной площади в ночь на 6 февраля, когда он пытался открыть дверь в Мавзолей. Он вел себя странно и позже признался, что хотел украсть тело Ленина.

В отдел полиции, куда доставили злоумышленника, также вызвали скорую психиатрическую помощь. Медики подтвердили, что мужчина болен, у него также выявили сильное алкогольное опьянение.

Задержанный оказался 42-летним сборщиком мебели, проживающим в столице. Мужчина жил с мамой после развода и пристрастился к спиртному. В последний месяц у него также почти не было работы. Перед попыткой выкрасть тело Ленина задержанный распивал алкоголь на Тверской улице. Дальнейшие события, по его словам, он не помнит.