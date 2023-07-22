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В Москве люди несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибшем военкоре Журавлеве

Елизавета Егорова
19:12 22.07.2023
Коллега погибшего журналиста Журавлева Дмитрий Горностаев вспомнил, что военкор был добрым и мужественным человеком, который в 2015 году добровольцем отправился на Донбасс.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Москве к зданию «России сегодня» на Зубовском бульваре люди несут цветы в память о погибшем военкоре Ростиславе Журавлеве. Там же заместитель главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев дал комментарий нашему телеканалу.

Коллега Журавлева назвал гибель военкора настоящей трагедией. Также он посчитал его смерть преступлением со стороны киевского режима.

«Сегодня произошла реальная трагедия и реальное преступление, если мы знаем, что были применены кассетные боеприпасы», - заявил Горностаев.

Журналист «России сегодня» вспомнил, что Ростислав был очень добрым и мужественным парнем. Однажды он принимал участие в спасении пожилой неходячей женщины, которая осталась в зоне обстрела ВСУ.

Кроме того, Горностаев рассказал, что погибший не всегда был журналистом. В 2015 году он добровольцем отправился на Донбасс, и лишь потом поменял автомат на камеру и диктофон.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала нападение на журналистов неслучайным. По ее словам, на них напали из-за того, что они готовили репортажи о запрещенных во многих странах кассетных боеприпасах.

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