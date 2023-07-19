SABC: в Йоханнесбурге после взрыва газа обрушилась дорога

В районе Йоханнесбурга, где обрушилась дорога, произошел мощный взрыв газа, сообщает телеканал SABC со ссылкой на службы спасения.

© Видео: @Flick1_ Twitter © Фото: @Flick1_ Twitter

В южноафриканском Йоханнесбурге частично разрушилась дорога после мощного взрыва. Телеканал SABC News со ссылкой на службы спасения сообщает, что в этом районе взорвался газопровод.

«Служба спасения Йоханнесбурга подтвердила факт взрыва на улице Bree Street, в результате которого произошло частичное обрушение дороги», - написал телеканал на своем сайте.

В прошлом месяце из-за взрыва в Париже до основания разрушился дом. На месте происшествия был заметен огромный столб черного дыма. На дороге валялись обломки кирпича и дерева.