Машины с людьми залило кипятком из-за прорыва трубы в Петербурге

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В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга прорвало трубу с кипятком. В результате улицы и находящиеся на них автомобили затопило горячей водой. Кадры с места ЧП публикуют в социальных сетях.

В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» РИА Новости рассказали, что в настоящее время перекрыто движение по нескольким проспектам и улицам.

«На данный момент отопление и горячее водоснабжение в зоне коммунальной аварии не отключалось», - сказали в компании.

Как рассказали «Звезде» в МЧС, при ликвидации последствий аварии пострадали два спасателя. Кроме того, в одной из машин оказался заблокирован мужчина с двумя детьми - их спасли.