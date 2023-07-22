Посол РФ Андреев заявил, что разговор с польским дипломатом вышел довольно резким

В ходе беседы российского посла в Польше Андреева и представителя польского МИД последний позволил себе резкие высказывания в адрес Владимира Путина.

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Между послом России в Польше Сергеем Андреевым и заместителем министра иностранных дел Польши 22 июля состоялась резкая беседа, в ходе которой представитель Польши позволил себе нелестные высказывания в адрес президента России Владимира Путина. Об этом нашему телеканалу сообщил Андреев.

«Были допущены оскорбительные высказывания в адрес президента России, на которые пришлось столь же недипломатично реагировать. Беседа продолжалась недолго и была прервана по моей инициативе», - заявил российский посол.

Андреев добавил, что польский министр Матеуш Маровецкий выразил возмущение по поводу слов Владимира Путина об истории западных земель Польши. Президент напомнил, что страна получила их от Германии по итогам Ялтинской конференции. На этом решении настоял лично Сталин.

«Польское руководство решило оспаривать эту непреложную истину со ссылкой на то, что Сталин, дескать, преступник. Оценка Сталина это вопрос отдельный», - сказал Андреев.

Напомним, что Андреева вызвали в МИД Польши из-за слов президента России об истории западных территорий Польши. По словам Путина, они были подарком Иосифа Сталина полякам по окончании Второй Мировой войны.