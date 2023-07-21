Посла РФ вызовут в МИД Польши из-за слов Путина о подарке Сталина

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Российского посла в Польше Сергея Андреева намерены вызвать в МИД страны пребывания. В качестве причины указаны слова президента России Владимира Путина о том, что западные польские территории - это подарок Иосифа Сталина полякам по окончании Второй Мировой войны.

Как сообщает ТАСС, Матеуш Моравецкий - глава польского правительства, обвинил советского Генералиссимуса «в гибели сотен тысяч поляков» и назвал военным преступником.

Одним из таких подарков стал город Щецин, который 5 июля 1945 года СССР подарил как и другие земли Силезии и Померании Польше. Во время боев за этот немецкий город погибли 5 000 советских солдат.

Во время совещания с Совбезом РФ 21 июля Владимир Путин сказал, что Россия напомнит «друзьям в Варшаве, что именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии».