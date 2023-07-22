Пострадавший при крушении катера в Финском заливе умер в больнице

На борту затонувшего судна находились девять человек, всех удалось спасти, но один из пострадавших скончался от ран в больнице.

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Один из пассажиров затонувшего в Финском заливе катера «Карвер-41» скончался вскоре после доставления в больницу, еще восемь человек, находившихся на борту, спасены и живы. О тяжких последствиях крушения судна в Санкт-Петербурге ночью 22 июля сообщила пресс-служба Западного МСУТ СКР.

«В результате затопления люди были спасены и доставлены на берег, один человек с телесными повреждениями доставлен в лечебное учреждение, где в последующем скончался», - заявили в следственном органе.

Прогулочный катер «Карвер-41» с девятью членами команды и пассажирами потерпел крушение в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге и затонул 21 июля. Спасателям удалось найти всех пострадавших и доставить на берег. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность в двигателе судна.

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